محمد بن مسعود - الدمام - احتفل فارس بن وصل الله الثبيتي بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة الأعمال التنفيذية. الثبيتي تلقى تهاني الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا له التوفيق والنجاح في حياته العملية.

كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه الماجستير للثبيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.