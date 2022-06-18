استقرار حالة مصابي حادثة الخزان

بعد إصابة 3 وافدين من الجنسية البنجلاديشية، داخل خزان أرضي لأحد المراكز الرياضية الخاصة والتي نشرت تفاصيلها «دوت الخليج» أمس، أكد مالك المركز الرياضي الخاص سالم بن حيدر آل خمسان، أنه جرى صباح أمس زيارة الوافدين ومقابلة الدكتور المشرف على حالتهم، ولله الحمد حالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، وتتم إفاقتهم تدريجيا. وأضاف: «نحب أن نثمن ونشكر إدارة الدفاع المدني بنجران على سرعة تجاوبهم وإنقاذهم العمال التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة». من جانبه، أكد مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران عبدالله بن علي آل شيبان، مباشرة لجنة مختصة من فرع الوزارة بالمنطقة التحقيق في أسباب الحادثة، مشيرًا إلى متابعة فرع الوزارة الدقيقة لاشتراطات السلامة في كافة المراكز الرياضية الخاصة.



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