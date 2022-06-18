قائد سيارة يقذف أخرى بالمخلفات ويهرب في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى المرور السعودي اليوم السبت، بلاغا بشأن قيام أحد قائدي السيارات بقذف سيارة بالمخلفات في جدة.

وقال مقدم البلاغ إن المشكو في حقه رمى مخلفات وتسببت بتلف بسيط بالزجاج الامامي لسياراتي ومن ثم هروب عن طريق المراوغة.

من جانبه ردَّ المرور السعودي على مقدم البلاغ – عبر تويتر – قائلا: يرجى متابعتنا ليتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة.

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وينص نظام المرور على القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة، مع وجوب التقيد بتعليمات الجهات المختصة من قبل السائق.

ويحظر نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، إتلاف علامات الطريق و العاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا.

يأتي ذلك في سياق الإجراءات والضوابط النظامية التي يتم تطبيقها بدقة عالية؛ لضمان سلامة قائدي المركبات والمارة على الطرق كافة.