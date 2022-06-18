عقوبة قاسية أقرها القانون لمنع إهمال كبار السن (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

أوضحت رئيس لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة هدى النعيم، اليوم السبت، العقوبة التي أقرها القانون حول إهمال كبار السن.

وأكدت في تصريحات لـ “الاخبارية”، إذا كانت الإساءة متعمدة “كالإهمال أو الإيذاء الجسدي” فإن العقوبة التي نص عليها النظام واضحة، قد تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة قيمتها 500 ألف ريال.

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عقوبة إساءة معاملة كبار السن

وفي وقت سابق بيّنت النيابة العامة، عقوبة إساءة معاملة كبار السن؛ وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين.

وأوضحت أن إساءة معاملة أي مواطن يبلغ من العمر 60 عاماً فأكثر، تستوجب العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة، إضافةً إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

وأضافت أن المادة 3 من حقوق كبير السن تتضمّن حق العيش مع أسرته، وإيوائه، ورعايته، حيث تكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة؛ وذلك وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.

فيما تتضمن المادة 15 أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، ويحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.