اخبار الخليج – القطاع الخاص في مملكة البحرين ملتزم بتبني مبادرات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين

محمد بن مسعود - الدمام - تفخر مملكة البحرين بالتزام شركات القطاع الخاص بتبني وتطبيق السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في تلك الشركات أو من خلال تنفيذ مبادرات نوعية داعمة للمرأة البحرينية بشكل عام، والذي يعكس وعي المجتمع البحريني ككل بأهمية المرأة كعنصر فاعل قادر على الانتاجية والمساهمة في التنمية والازدهار، فيما يواصل المجلس الأعلى للمرأة تكثيف جهوده لبناء شراكات مثمرة مع شركات القطاع الخاص الوطنية وتزويدها بالخبرات والإرشادات ومساعدتها على تطبيق أفضل الممارسات في مجال دعم تقدم وتنافسية المرأة وتبني مبادرات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة.وتزخر الشركات البحرينية اليوم؛ خاصة الكبرى منها؛ بالكثير من الممارسات النوعية الداعمة لتقدم المرأة، يبرهن على ذلك ما تبينه نسب المشاركات في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية التي تقع مؤسسات القطاع الخاص ضمن فئاتها المستهدفة، إضافة إلى جهود تلك الشركات في تضمين مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في سياساتها ومبادرتها الموجهة للعاملين والمستفيدين من خدماتها، من الجنسين، ومن خلال توفير خدمات مساندة ونظم عمل تدعم التوازن ما بين الاستقرار الأسري والتطور المهني.

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»

ومن الانجازات التي حققتها شركة «جيبك» نتيجة لريادتها بدعم تقدم المرأة فوزها بالمركز الأول ضمن مؤسسات القطاع الخاص في الدورة الثانية العام 2008 والرابعة العام 2014م من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، وقد كان لمشاركتها الأثر الواضح في إبراز عمل المرأة في القطاع الصناعي، حيث

كانت المشاركة بمثابة فرصة للتعرف على أهم التحديات التي تواجهها الشركة في عملية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وفقاً للمعايير المطروحة في الجائزة.

وقد حرصت الشركة منذ ذلك على استقطاب الكفاءات البحرينية من النساء وتقديم لهن التأهيل المناسب للعمل في المواقع المختلفة بمجمع الشركة الصناعي، بما في ذلك المراكز القيادية بالإدارة التنفيذية، إضافة إلى المراكز الإشرافية الأخرى.

وواصلت الشركة جهودها لدعم تقدم المرأة، من خلال تنفيذها حالياً للعديد من المبادرات لمنح المرأة العاملة في الشركة المزيد من الفرص لإثبات جدارتها وقدرتها على القيادة والتميز. كما شاركت في إطلاق النسخة العالمية من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، وقامت بتطوير مسمى واختصاصات لجنة تكافؤ الفرص بالشركة في عام 2018 إلى مجلس تكافؤ الفرص بإشراف مباشر من الإدارة التنفيذية للشركة وعضوية فاعلة من العمليات الرئيسية في الشركة.

وبادرت الشركة إلى إطلاق عدد من السياسات والممارسات النوعية لضمان التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة العاملة في بيئة العمل والمستفيدة من خدمات الشركة في المبادرات المجتمعية، ومنها على سبيل المثال الالتزام بالمعايير الدولية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن، ومضاعفة المدة المخصصة للعناية بالطفل مقارنة بقانون العمل في القطاع الأهلي، وتوفير روضة لرعاية أبناء الموظفات في فترة العطلة الصيفية، وزيادة فترات الرعاية، وإنشاء غرفة مهيئة للأمهات حديثات الولادة في الشركة، ومراعاة جودة الحياة من خلال توفير خدمات نادي رياضي وتخصيص أوقات لاستخدام الموظفات، واشتراط تنفيذ برامج داعمة للمرأة عند التبرع لمؤسسات المجتمع المدني، ومنح فرصة للموظفات لرئاسة عدد من اللجان الهامة بالشركة، والاستمرار في دعم موظفات الشركة لاستكمال دراستهن العليا في إطار تدريب وتأهيل وتطوير العناصر النسائية.

شركة نفط البحرين (بابكو)

كما فازت شركة نفط البحرين (بابكو) بالمركز الثالث ضمن مؤسسات القطاع الخاص في الدورة الخامسة عام 2017م من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، وشكلت الشركة لجنة تكافؤ الفرص فيها، وبادرت إلى إطلاق عدد السياسات والممارسات النوعية التي تصب في اتجاه العناية ببعد الاستقرار الأسري وربطه بزيادة الفعالية والإنتاجية في بيئة العمل، والتعامل بشكل منظم مع مبادئ التوازن بين الجنسين ضمن القوى العاملة وإدماج احتياجات المرأة العاملة والمستفيدة من خدمات الشركة.

ومن ذلك على سبيل المثال السماح للمرأة البحرينية غير المتزوجة من الاستفادة من برنامج تملك المنازل التابع للشركة، وإضافة الفحوصات الطبية الخاصة بالمرأة ضمن باقات التأمين الصحي المتوفر للعاملات، وتوفير نادي صحي للعاملين والعاملات مع تخصيص أوقات لاستفادة العاملات، وتنظيم برامج رياضية للمرأة العاملة وجلسات لعلاج أثار التعب والارهاق، وتنفيذ مشروع الصحة المثالية الذي يشمل العديد من الحملات التوعوية والبرامج والورش التي تخص التوازن بين العمل والحياة الأسرية والمحافظة على صحة وسلامة العاملين والعاملات.

شركة مطار البحرين

وتعتبر شركة مطار البحرين إحدى مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في تبني مفاهيم التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، وحرصت الشركة على تطبيق سياسات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة العاملة في الشركة والمستفيدين من خدماتها من الجنسين، والذي أهلها بجدارة للفوز بالمركز الثاني عن فئة مؤسسات القطاع الخاص في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في دورتها الخامسة.

وقد بادرت الشركة ومن خلال لجنة تكافؤ الفرص التي تم تأسيسها في العام 2014، على تضمين مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة البحرينية كعنصر أساسي في استراتيجية الشركة مما مكنها من تبوأ ما نسبته 15% من المناصب القيادية في الشركة، كما تلتزم الشركة خلال عملية الترشيح والتوظيف بمبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة لضمان حصولها على فرصتها في التميّز وتحقيق أقصى إمكاناتها. إضافة إلى مساهمة الشركة بإعطاء الفرصة للمرأة البحرينية للانخراط في مجالات مهنية حيوية وغير تقليدية في إدارة وتشغيل المطار، وعلى صعيد المرأة المستفيدة من خدمات المطار، فقد تميزت الشركة بإدماج احتياجات الأسرة والمرأة في مبنى مطار البحرين الدولي، إضافة إلى تخصيص منطقة لعرض المنتجات المتميزة والمبتكرة لرائدات الأعمال البحرينيات ضمن ركن المنتجات البحرينية «سوق القيصرية» في مبنى المطار.

ومن ضمن المبادرات المتميزة للشركة إعادة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص في الشركة لتكون برئاسة الرئيس التنفيذي بهدف توفير الدعم الكامل لأهداف اللجنة وسرعة اتخاذ القرارات، بالإضافة الى إنشاء وحدة معنية بتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمي للشركة في إدارة الموارد البشرية ورصد ميزانية خاصة لإدماج احتياجات المرأة في موازنة الشركة السنوية.

بنك البحرين والكويت

ارتبطت مسيرة بنك البحرين والكويت الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسه بمساندة المرأة البحرينية سواء العاملة في البنك أو من خلال مبادرات نوعية داعمة للمرأة بشكل عام، ويمكن رصد الكثير من العلامات البارزة المؤكدة على التزام بنك البحرين والكويت الدائم بدعم تنافسية المرأة البحرينية، بما في ذلك فوز البنك بالمركز الأول ضمن مؤسسات القطاع الخاص في الدورة الخامسة عام 2017م من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية.

وأنشأ البنك لجنة تكافؤ الفرص في عام 2015، كما يعمل على دعم التوازن بين الجنسين للموظفين والمستفيدين من خلال إطلاق جائزة الرئيس التنفيذي لتمكين المرأة لتحفيز الادارات على تبني منهجية التوازن بين الجنسين في مجال التوظيف والتدريب والتمثيل المؤسسي والترقي، وإصدار وتنفيذ سياسة خاصة بتمكين المرأة في لوائح البنك مثل إجازة الترمل مدفوعة الأجر وإجازة أبوية 3 ايام مدفوعة الأجر وتوفير التأمين الصحي الموظفة سواء كانت مشمولة بتأمين من الزوج أو لا، إضافة إلى دعم وصول المرأة للمناصب القيادية من خلال تنفيذ برامج تدريبية خاصة للموظفات المتميزات بهدف إعداد صف ثاني من القيادات الشابة، وتقديم منتجات وخدمات خاصة بالمرأة من خلال دراسة احتياجات المرأة المستفيدة من الخدمات المقدمة من البنك، وتنفيذ مجموعات تركيز بهدف معالجة التحديات التي تواجه المرأة العاملة والمستفيدة في القطاع وتعديل سياسات البنك بناءً على التوصيات.

بنك ستاندرد تشارترد

ويؤكد بنك ستاندرد تشارترد دائما ريادته في مجال تبني مختلف موضوعات المرأة، ويقدم البنك الكثير من المبادرات الرائدة في هذا المجال، من ذلك انشاء لجنة تكافؤ الفرص في عام 2015 والعمل على تفعيل عدة مبادرات تدعم التوازن بين الجنسين للموظفين والمستفيدين من خدماته.

ووقع بنك ستاندرد تشارترد مؤخراً مذكرة تعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم تقدم المرأة البحرينية وتحقيق استقرارها الأسري ومشاركتها الاقتصادية. وذلك من خلال تفعيل «مــبادرة التــوازن بين الجنـــسين في مــجـال عــلـوم المستقـــبل» وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة للمرأة لتعزيز قدرتها التنافسية بما يتناسب مع فرص العمل الواعدة، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية للمستفيدات من مركز دعم المرأة يتم خلالها تقديم النصائح والمشورة المالية/الاقتصادية الفردية بما يعزز مهارات إدارة التزامات وموازنة الأسرة.

كما ويعتمد البنك ويطبق سياسة خاصة بالعمل المرن منذ 2017، حيث تستهدف السياسة تبني خيارات العمل المرن في فروع البنك المنتشرة في جميع انحاء العالم. ويستفيد من السياسة جميع موظفين البنك من الجنسين. كما يوفر البنك في هذا الإطار دليل استرشادي للموظفين والمدراء يتضمن أهم ما يتوجب معرفته للاستفادة من خيارات العمل المرنة وتطبيقها وتقييم إنتاجية الموظفين وكفاءة سير العمل خلال فترة الاستفادة ويتيح البنك خيارات العمل المرن بمختلف انواعها ومنها: العمل من المنزل، العمل الجزئي، ساعات عمل مرنة.

وينفذ البنك حالياً برنامج المرأة في التكنولوجيا «Women in Technology Bahrain»، في نسخته الثالثة لتشجيع رائدات الأعمال للتوجه لتأسيس مشاريع مبتكرة في مجال التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة المملوكة من قبل المرأة البحرينية، من خلال توفير الدعم اللازم لتأسيس وانطلاق تلك المشاريع، ويتم تنفيذ البرنامج بتعاون مشترك بين البنك والمجلس الأعلى للمرأة وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

كما بادر بنك ستاندرد تشارترد إلى تمديد إجازة الأمومة لموظفات البنك إلى أربعة أشهر كاملة، إضافة إلى منح الموظفين الأزواج إجازات لمرافقة زوجاتهم خلال فترة الوضع، وفي العام 2022 أعلن البنك عن تعيين ثلاث نساء بحرينيات في مناصب قيادية.