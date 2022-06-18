محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تصدّر تعليم المملكة قائمة الدول العربية، وحل في المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر “نيتشر” البريطاني لتقييم الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لعام2022 في جودة الأبحاث العلمية. وجاء ترتيب المملكة من واقع البيانات التي تعتمدها المجلة بالاستناد على النشر العلمي في أفضل 82 مجلة علمية عالمية، حيث وصل عدد المنشورات السعودية في هذه المجلات إلى 448 بحثاً، كما أدرجت نيتشر في جداولها لهذا العام 26 جامعة سعودية مقارنة بـ 16 جامعة فقط في عام2018. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة الأول عربياً و الـ 30 عالمياً في مؤشر نيتشر لجودة الأبحاث العلمية و 26 جامعة سعودية ضمن قائمة 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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