اخبار الخليج – بموقع استراتيجي ضمن مشروع «هاربر هايتس».. محافظ العاصمة يشهد إطلاق «هاربر فيوز» في قلب المنامة التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - شهد معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة إعلان «بحرين هاربر» عن أحدث مشاريعهم بإطلاق «هاربور فيوز» الذي يقع ضمن مشروع «هاربر هايتس»، خلال أحتفالية خاصة أقيمت بهذه المناسبة في موقع المشروع بحضور السيد هشام الريس عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جي أف اتش المالية، والسيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، يرافقهم عدد من الضيوف .
وقد قام معالي المحافظ بجولة ميدانية في المشروع، واطلع على الوحدات السكنية التي تتمتع بأسلوب الحياة العصرية في قلب العاصمة المنامة، مؤكدا أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والتنموية في مختلف المجالات، مثنياً معاليه على ما تقوم به مجموعة جي اف اتش المالية من اسهامات في مجال التطوير العقاري والاستثماري ومشاريع البنية التحتية.
وبهذه المناسبة أعرب السيد هشام الريس والسيد ماجد الخان عن شكرهما وتقديرهما لمعالي محافظ محافظة العاصمة ، وللضيوف على تشريفهم لافتتاح مشروع «هاربر فيوز» السكني، مؤكدين على سعي المجموعة والشركات التابعة لها دائماً للمساهمة في فتحِ آفاقٍ جديدةٍ وواسعة لبناءِ حاضرٍ مزدهر ومستقبلٍ مشرقٍ لوطننا العزيز ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز استثماري اقتصادي في المنطقة من خلال مبادراتها الاقتصادية ومشاريعها.
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