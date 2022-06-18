شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأولى عربياً والـ30 عالمياً في مؤشر نيتشر لجودة الأبحاث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدّر تعليم المملكة قائمة الدول العربية، وحل في المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر "نيتشر" البريطاني لتقييم الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لعام2022 في جودة الأبحاث العلمية.

وجاء ترتيب المملكة من واقع البيانات التي تعتمدها المجلة بالاستناد على النشر العلمي في أفضل 82 مجلة علمية عالمية، حيث وصل عدد المنشورات السعودية في هذه المجلات إلى 448 بحثاً، كما أدرجت نيتشر في جداولها لهذا العام 26 جامعة سعودية مقارنة بـ 16 جامعة فقط في عام2018.