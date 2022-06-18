شكرا لقرائتكم خبر عن "جدار الأمثال" في جدة التاريخية يحكي إرث الماضي العريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد الأمثال الشعبية حصيلة تجارب وقصص وأحداث حياتية عاشها من كانوا بالماضي وتعكس العادات والتقاليد التي كانت سائدة بمجتمعهم قديماً وظلت باقية وتتداول حتى وقتنا الحاضر.

وحرص موسم جدة بفعالياته المتنوعة داخل جدة التاريخية أن يوثق تلك الأمثال التي يغلب عليها طابع الفكاهه والعبرة من خلال مجموعة منها وضعت داخل ركن عرف "بجدار الأمثال" جمع بداخله مجموعة من الأمثال التي تصف الحياه والمجتمع قديماً.

وجذب جدار الأمثال العديد من زوار المنطقة للتعرف على ثقافة المجتمع من خلال الأمثال التي تعد موروث ثقافي وجزء من التراث الشعبي الذي ظل يتناقل بين الأجيال.

وتعتبر منطقة جدة التاريخية غنية بالثقافة المتنوعة وتنوع تراث أهل المنطقة منذ القدم كون سكانها عاصروا التجارة ومارسوها، وتمسكوا بموروثهم الجميل وعاداتهم القديمة والتي لازال التاريخ يدونها حتى اليوم.