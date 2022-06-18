” الجوازات” تستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن من جمهورية العراق عبر منفذ جديدة عرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر الحدودي، اليوم الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.