المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، خلال إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن طرق الوصول للخدمة كالتالي:

1-الدخول عبر منصة أبشر ثم اختر خدمات تبويب خدماتي

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2-اختيار المرور

3-اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني