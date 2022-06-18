معرض المدينة المنورة للكتاب يختتم ثاني أيامه بـ 12 فعالية ثقافية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتم معرض المدينة المنورة للكتاب الذي يقام بمركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات ثاني أيامه بإقامة 12 فعالية ضمن برنامجه الثقافي التي تضمنت محاضرة وندوة وأمسية شعرية وثلاث ورش عمل وأنشطة متنوعة في جناح الطفل إلى جانب لقاء مفتوح ضمن أنشطة ” ميثاق الملك سلمان العمراني ” .

وتحدث في المحاضرة التي جاءت بعنوان ” خصائص التشريع الإسلامي ” معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عن مميزات التشريع الإسلامي وخصائصه ، مؤكدا أن التشريع الإسلامي جاء لتصحيح مفاهيم الناس مع الأخذ بالاعتبار الجانب الأخلاقي والنفسي في حياتهم وأن التشريعات الإسلامية متوافقة مع الحياة والواقع وتشمل الجميع دون تمييز أو تفرقة .

من جهة أخرى نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم لقاءً مفتوحاً مع الرئيسة التنفيذية للهيئة الدكتورة سمية السليمان بعنوان ” تواصل المعماريين ” ضمن الأنشطة المصاحبة لمعرض (ميثاق الملك سلمان العمراني) في محطته الخامسة بالمدينة المنورة الذي يهدف إلى تعزيز التواصل مع الممارسين والمتخصصين والمهتمين بالقطاع ومشاركة الرؤى والأفكار حول منهجية الميثاق وتطبيقاته وسبل نشر قيمه الرامية إلى تحقيق التميز العمراني وتحسين جودة الحياة .

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كما أقيمت ثلاث ورش عمل ” تحويل الرواية إلى عمل درامي ” و” كيف نتعامل مع أسئلة أطفالنا ” و ” كتابة سيناريو الكوميكس ” ، أما في جناح الطفل فقد أقيمت ورش عمل ” الفيلسوف الصغير ” و ” ورشة رسم الحرف العربي ” و” وورشة رسم القط العسيري ” ، فيما شهد مسرح الطفل إقامة عرض بعنوان (جولة في مجرة – عدنان لا يحب) للحكواتية هند المقوشي وعرض آخر قدمته هناء البلوي لأولياء الأمور بعنوان (كيف تبني علاقة جيدة مع طفلك ) بالإضافة إلى ندوة حوارية بعنوان ” ذكريات العهود الثلاثة مع محمد حسين زيدان ” .