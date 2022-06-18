هيئة الفضاء تشارك في اجتماعات لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬65‭ ‬للجنة‭ ‬استخدام‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬الأغراض‭ ‬السلمية‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭. ‬مثل‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬رئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العثمان‭ ‬مستشار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركات‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬تأكيدا‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

حول‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العثمان‭: ‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬المهندس‭ ‬عمران‭ ‬شرف‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬كرئيس‭ ‬للجنة،‭ ‬والسيدة‭ ‬جيني‭ ‬تابيو‭ ‬من‭ ‬فنلندة‭ ‬كنائب‭ ‬أول‭ ‬للرئيس،‭ ‬والسيد‭ ‬أولغ‭ ‬فنتسكوفسكي‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كنائب‭ ‬ثاني‭ ‬للفترة‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬تبع‭ ‬ذلك‭ ‬تبادل‭ ‬عام‭ ‬للآراء‭ ‬وعرض‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬والجهات‭ ‬لأنشطتها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬العثمان‭: ‬تشارك‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬كونها‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬أنشطتها،‭ ‬وقد‭ ‬قدمت‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬أنشطتها‭ ‬الفضائية‭ ‬وأهم‭ ‬مشاريعها‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬التطويرية‭ ‬وأفكار‭ ‬لمشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬تدعم‭ ‬حماية‭ ‬بيئة‭ ‬الفضاء‭ ‬واستدامتها‭. ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬يبلغ‭ ‬تسعة‭ ‬وتسعين‭ ‬دولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬إحدى‭ ‬وأربعين‭ ‬جهة‭ ‬دولية‭ ‬وإقليمية‭ ‬بصفة‭ ‬مراقب‭ ‬دائم‭.‬

وعن‭ ‬مشاركته‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭: ‬بداية‭ ‬نهنئ‭ ‬الاشقاء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بفوز‭ ‬ممثلهم‭ ‬برئاسة‭ ‬اللجنة،‭ ‬متمنين‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬تولي‭ ‬مهام‭ ‬الرئاسة،‭ ‬وهذا‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬كخليجين‭ ‬وعرب‭.‬

وأضاف‭ ‬العسيري‭: ‬كافة‭ ‬المشاركات‭ ‬يتم‭ ‬دراستها‭ ‬ومناقشتها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رفعها‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ ‬ليتخذ‭ ‬قراراتها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬أبرز‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬احداث‭ ‬تغييرات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الخدماتية‭ ‬مثل‭ ‬الصحة‭ ‬والزراعة‭ ‬والمياه‭ ‬والتعليم‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والأمن‭ ‬والاتصالات‭ ‬والمواصلات‭ ‬وغيرها،‭ ‬والتي‭ ‬تدعم‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتطوره‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬العسيري‭: ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬ورعاها‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وهيئت‭ ‬البيئة‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك‭ ‬وسعت‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأنسان‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬ثمار‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إنجازات‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬والدراسات‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬الهيئة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬محفل‭ ‬علمي‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفضاء‭ ‬الخارجي،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬عضو‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬استخدام‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ ‬للأغراض‭ ‬السلمية،‭ ‬منذ‭ ‬2017،‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬عدة‭ ‬مساهمات‭ ‬علمية‭ ‬وتقنية‭ ‬وقانونية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المكتب‭ ‬ولجانه‭ ‬واللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

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