هيئة الفضاء تشارك في اجتماعات لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في اجتماعات الدورة 65 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وذلك تلبية للدعوة الواردة من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. مثل الهيئة في هذه المشاركة كلا من رئيسها التنفيذي سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري وسعادة الدكتور محمد جاسم العثمان مستشار مجلس إدارة الهيئة وعدد من المختصين. وتأتي هذه المشاركة من ضمن مشاركات الهيئة على المستوى الدولي تأكيدا للدور الذي تضطلع به المملكة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
حول هذه المشاركة قال الدكتور محمد العثمان: شهد هذا الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، حيث تم انتخاب المهندس عمران شرف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كرئيس للجنة، والسيدة جيني تابيو من فنلندة كنائب أول للرئيس، والسيد أولغ فنتسكوفسكي من أوكرانيا كنائب ثاني للفترة 2022-2023، تبع ذلك تبادل عام للآراء وعرض بعض الدول والجهات لأنشطتها خلال عام 2021.
كما أضاف العثمان: تشارك الهيئة في اجتماعات هذه اللجنة كونها أحد الأعضاء الفاعلين في أنشطتها، وقد قدمت الدول المشاركة إيجاز حول أنشطتها الفضائية وأهم مشاريعها الحالية والمستقبلية، كما تم طرح مجموعة من المقترحات التطويرية وأفكار لمشاريع مشتركة تدعم حماية بيئة الفضاء واستدامتها. ان عدد الدول الأعضاء في هذه اللجنة يبلغ تسعة وتسعين دولة، بالإضافة إلى مشاركة إحدى وأربعين جهة دولية وإقليمية بصفة مراقب دائم.
وعن مشاركته قال الدكتور محمد العسيري: بداية نهنئ الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة بفوز ممثلهم برئاسة اللجنة، متمنين لهم كل التوفيق والسداد في تولي مهام الرئاسة، وهذا بلا شك مصدر فخر لنا جميعا كخليجين وعرب.
وأضاف العسيري: كافة المشاركات يتم دراستها ومناقشتها ومن ثم رفعها لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ليتخذ قراراتها في ضوء أبرز التوصيات التي يتم الاتفاق عليها بما يسهم في احداث تغييرات إيجابية في مختلف القطاعات الخدماتية مثل الصحة والزراعة والمياه والتعليم والبحث العلمي والأمن والاتصالات والمواصلات وغيرها، والتي تدعم نمو الاقتصاد وتطوره وتحسين جودة الحياة.
وأكد الدكتور العسيري: ان الهيئة وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها قد أطلقت عدة مبادرات للاستفادة من علوم الفضاء وهيئت البيئة اللازمة لذلك وسعت للاستثمار في الأنسان لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، والحمد لله نشهد اليوم ثمار ذلك في إنجازات شباب المملكة في مختلف مجالات علوم الفضاء والتي ساهمت في توفير العديد من البيانات والدراسات لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، كما تشارك الهيئة هذا العام بعدد من الأبحاث التي تتضمن مجموعة من الابتكارات العلمية في أكبر محفل علمي متخصص في قطاع الفضاء.
الجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عضو في مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، كما انها عضو نشط في لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، منذ 2017، وقد كانت لها عدة مساهمات علمية وتقنية وقانونية في أعمال المكتب ولجانه واللجان الفرعية المنبثقة عنها منذ ذلك الحين.
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