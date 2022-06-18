بالفيديو.. تعرف على أهم شروط الحصول على دعم برنامج توصيل الطلبات

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت أشواق تركي رئيس برنامج دعم الدخل في صندوق تنمية الموارد البشرية ، خلال مداخلة هاتفية لـ ” قناة السعودية ” ، عن تفاصيل برنامج دعم توصيل الطلبات ، وشروط الحصول على الدعم الخاص به .
وقالت أشواق ، إن برنامج دعم توصيل الطلبات هو أحد برامج الدعم الحر من صندوق تنمية الموارد البشرية ، الهدف منه إيجاد فرص عمل غير نمطية للشباب السعودي خصوصا العاطلين عن العمل ، بحيث يكون مصدر دخل لهم مستقر يستطيعون العيش به .
وأضافت ، أنه من أهم الشروط الخاصة بالبرنامج ، أن يكون المتقدم عمره ما بين 18 إلى 60 عاما ، يكون لديه شهادة عمل حر ، أن لا يكون على رأس العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص ، وما يكون طالب منتظم أو لديه سجل تجاري .
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وأشارت إلى أن وثيقة العمل الحر يتم الحصول عليها بزيارة موقع شركة عمل المستقبل هناك أكثر من مسار لمسارات العمل الحر منها توصيل الطلبات .
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