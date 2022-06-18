اختصاصية : يجب تعليم الأطفال التربية الجنسية في سن مبكرة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قالت اختصاصية التربية والطفولة المبكرة دكتور داليا الدهلوي إن التربية الجنسية للأطفال يجب تعليمها منذ سن مبكرة لحماية فطرتهم السليمة.
وأوضحت “الدهلوي” في لقاء مع “الإخبارية” أن حماية فطرة الطفل تكون من خلال وجود القدوة مثل الأب والأم والعائلة المثالية من خلال الاحترام المتبادل بينهما، بالإضافة إلى التربية الجنسية والدينية للطفل من الصغر.
وأضافت:” إذ كان الطفل ولد نقول له أنت رجل شجاع أو أنت طفل متفوق وإذا كانت بنت نقول لها أنت فتاة جميلة”.
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