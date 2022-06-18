نقل مواطنة من جورجيا لاستكمال علاجها في المملكة

أعلنت السفارة السعودية في جورجيا اليوم نقل مواطنة من مدينة تبليسي إلى المملكة لاستكمال علاجها. وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر :"إنفاذا لتوجيهات القيادة وبالتنسيق مع وزارة الصحة بنقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها، وتتمنى السفارة لها الشفاء العاجل".



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