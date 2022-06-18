شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في إندونيسيا: مبادرة "طريق مكة" حققت نجاحات على كافة الصعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، على صالة مغادرة مبادرة "طريق مكة" بمطار سكارنو هاتو، واستمع لشرح من القائمين على المبادرة لما يقدم لحجاج إندونيسيا من خدمات منذ قدومه للمطار حتى وصوله إلى المشاعر المقدسة.

وأكد نجاح المبادرة التي بدأت عام 2018، وانعكست في تصريحات المسؤولين الإندونيسيين لتميزها بالسهولة واليسر، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن روية المملكة 2030 التي تسعى إلى تقديم خدمات مميزة للحجاج والمعتمرين في مختلف دول العالم.

وقدم السفير الثقفي الشكر للحكومة الإندونيسية، والمهتمين بشؤون الحج، على ما قدموه من تسهيلات، وما أبدوه من اهتمام في هذا الجانب، وقال إنهم طلبوا تنفيذ المبادرة في أكثر من مطار بجمهورية إندونيسيا.