شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تكافح حرائق غابات وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كافح رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات محتدمة في عدة مناطق من إسبانيا اليوم السبت وسط جفاف ورياح في الوقت الذي أدت فيه موجة حارة إلى ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من مستويات قياسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد تتجه اليوم السبت نحو تسجيل أعلى درجات حرارة تشهدها في أوائل الصيف منذ عشرات السنين، مع توقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية في سرقسطة في الشمال الشرقي ومنطقتي نافارا ولاريوخا في شمال البلاد.

وكانت منطقتا سمورة الواقعة قرب الحدود مع البرتغال، وقطالونيا في الشرق من بين أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقالت الحكومة الإقليمية في قشتالة وليون حيث تقع سمورة إن ما يقرب من 20 ألف هكتار من الأراضي احترقت في سلسلة جبال سييرا دي لا كوليبرا وإن الحرائق "ما زالت مستعرة".

وقال رجال الإطفاء في قطالونيا إنهم يتوقعون أن يكون اليوم السبت "صعبا" بسبب "ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وهبوب رياح جنوبية قوية".