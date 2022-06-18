شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تعتمد الفصول الثلاثة ابتداء من العام القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اعتمادها نظام الفصول الثلاثة الدراسية بدلًا من نظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ استجابة لمبادرة وزارة التعليم للتحول لنظام الفصول الثلاثة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن الجامعة استكملت تحويل خططها الدراسية وتنفيذ كافة مهام خطة العمل الأكاديمية والإدارية والفنية، حيث أقر مجلس الجامعة في جلسته التسعين، التي عقدت في ١٩شوال ١٤٤٢ هـ، خطة التحول لتبدأ الجامعة بالفصول الثلاثة بدءا من العام الجامعي ١٤٤٤هـ، مشيراً إلى أن جميع الكليات استكملت تحويل خططها إلى نظام الفصول الثلاثة ومراجعتها وتدقيقها من قبل اللجنة المختصة واعتمادها من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية، ليتم تطبيق تلك التغييرات على النظام الإلكتروني لسجلات الطلاب، وتهيئته النظام لاستيعاب التحول في الخطط الدراسية والعمل بمتغيراته وخصائصه.

وأكد الدكتور العتيبي على جميع طلاب وطالبات الجامعة ضرورة الاطلاع على ما تنشره الجامعة من معلومات في حساباتها الرسمية حول التحول إلى نظام الفصول الثلاثة والاستفادة من المزايا والمستهدفات التي سيتيحها هذا التحول لطلبة الجامعة.