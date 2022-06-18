أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالفتاح بن حسين سندي. وأطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير الديوان العام للمحاسبة المتضمن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة وأبرز إنجازات وجهود الديوان. وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية الدور المناط بالديوان العام للمحاسبة في مراقبة وتحسين أعمال الجهات الحكومية بالمنطقة بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين. أخبار قد تهمك من جهته قدم سندي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لأعمال فرع الديوان الذي أسهم في تحقيق الفرع لعدد من الإنجازات .

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