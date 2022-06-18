اخبار الخليج – بالصور.. مقاعد مقصورة سياحية من طبقتين.. تصميم قد يحدث ثورة في عالم الطيران

محمد بن مسعود - الدمام - يُعتبر‭ ‬الطيران‭ ‬داخل‭ ‬مقصورة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬لمسافة‭ ‬طويلة‭ ‬مرهقًا،‭ ‬لكن‭ ‬يعتقد‭ ‬أحد‭ ‬مصممي‭ ‬مقاعد‭ ‬الطائرات‭ ‬بأنّ‭ ‬تصميمه‭ ‬قد‭ ‬يُحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬السفر‭ ‬بميزانية‭ ‬محدودة‭.‬

وبدأ‭ ‬مفهوم‭ ‬مقعد‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬Chaise Longue‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬تصوّره‭ ‬أليخاندرو‭ ‬نونيز‭ ‬فيسنتي‭ ‬يُطبّق‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬ضيّق‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬جامعي،‭ ‬وكان‭ ‬حينها‭ ‬يبلغ‭ ‬الـ21‭ ‬من‭ ‬عمره‭.‬

وترشّح‭ ‬مفهوم‭ ‬مقعد‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬كريستال‭ ‬كابين‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬الجائزة‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬وحاز‭ ‬التصميم‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬عقب‭ ‬مقال‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬CNN‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬يحدث‭ ‬نونيز‭ ‬فيسنتي‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران،‭ ‬ويجري‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الشهيرة‭ ‬وشركات‭ ‬تصنيع‭ ‬المقاعد‭.‬

وحصل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬له‭ ‬بتطوير‭ ‬المشروع‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يتعجب‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬نونيز‭ ‬فيسنتي،‭ ‬فإن‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬يتساءل‭ ‬قلقًا‭ ‬بشأن‭ ‬مسألة‭ ‬رهاب‭ ‬الأماكن‭ ‬المغلقة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الجلوس‭ ‬تحت‭ ‬راكبٍ‭ ‬آخر‭ ‬سيكون‭ ‬أسوأ،‭ ‬وليس‭ ‬أفضل،‭ ‬من‭ ‬الإعداد‭ ‬الحالي‭ ‬لمقاعد‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬داخل‭ ‬الطائرة‭.‬

وقال‭ ‬نونيز‭ ‬فيسنتي،‭ ‬لـCNN‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬هامبورغ‭ ‬بألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬يعرض‭ ‬تصميمه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التصاميم‭ ‬الداخلية‭ ‬للطائرات‭ (‬AIX‭) ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬إنه‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬النقاد،‭ ‬والتعليقات‭ ‬السلبية،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الجيدة‭ ‬والإطراء‭.‬

ونظرًا‭ ‬لكون‭ ‬تصميمه‭ ‬يستهدف‭ ‬المسافر‭ ‬اليومي،‭ ‬يؤكد‭ ‬نونيز‭ ‬فيسنتي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬الإصغاء‭ ‬لما‭ ‬يقوله‭ ‬المسافرون‭ ‬المحتملون،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬تعليقًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬أو‭ ‬سلبيًا‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬هدفي‭ ‬من‭ ‬وجودي‭ ‬هنا‭ ‬تغيير‭ ‬مقاعد‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬لما‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البشرية،‭ ‬أو‭ ‬لجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬تذاكر‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عامًا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعليقات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬إذ‭ ‬يعرض‭ ‬نموذجًا‭ ‬أوليًا‭ ‬شاملًا‭ ‬لتصميمه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬AIX‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وحرصت‭ ‬CNN‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬المقعد‭ ‬للتعرّف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬الحال‭ ‬عند‭ ‬الجلوس‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مقصورة‭ ‬طائرة‭ ‬ذات‭ ‬مستويين‭.‬

وصمم‭ ‬نونيز‭ ‬فيسنتي‭ ‬النموذج‭ ‬الأولي‭ ‬من‭ ‬المقصورة‭ ‬بسلم‭ ‬من‭ ‬درجتين‭ ‬يستخدمه‭ ‬الراكب‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الأعلى‭.‬

ورغم‭ ‬أنه‭ ‬يتطلب‭ ‬الحذر،‭ ‬لكن‭ ‬بمجرد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المقعد،‭ ‬يمكن‭ ‬للراكب‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬في‭ ‬المساحة‭ ‬المتاحة‭ ‬له،‭ ‬إذ‭ ‬هناك‭ ‬متسع‭ ‬كبير‭ ‬لمد‭ ‬الساقين‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬النموذج‭ ‬الأولي‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬لا‭ ‬يتحرك،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المقاعد‭ ‬أُعدّت‭ ‬في‭ ‬وضعيات‭ ‬مختلفة‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬الاستلقاء‭ ‬عليها‭.‬

ويلغي‭ ‬التصميم‭ ‬وجود‭ ‬خزانة‭ ‬الأمتعة‭ ‬العلوية،‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬صمم‭ ‬نونيز‭ ‬فيسنتي‭ ‬مساحة‭ ‬بين‭ ‬المستويين‭ ‬العلوي‭ ‬والسفلي‭ ‬لتستقبل‭ ‬أمتعة‭ ‬الركاب‭ ‬داخل‭ ‬المقصورة‭.‬