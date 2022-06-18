اخبار الخليج – بالصور.. مقاعد مقصورة سياحية من طبقتين.. تصميم قد يحدث ثورة في عالم الطيران

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محمد بن مسعود - الدمام - يُعتبر الطيران داخل مقصورة من الدرجة السياحية لمسافة طويلة مرهقًا، لكن يعتقد أحد مصممي مقاعد الطائرات بأنّ تصميمه قد يُحدث ثورة في عالم السفر بميزانية محدودة.
وبدأ مفهوم مقعد الطائرة «Chaise Longue» الذي وضع تصوّره أليخاندرو نونيز فيسنتي يُطبّق على نطاق ضيّق العام الماضي، في إطار مشروع جامعي، وكان حينها يبلغ الـ21 من عمره.
وترشّح مفهوم مقعد الدرجة السياحية ضمن جوائز «كريستال كابين» عام 2021، والتي تُعد الجائزة الأبرز في صناعة الطيران، وحاز التصميم على اهتمام عبر الإنترنت عقب مقال نُشر على موقع CNN.
ومنذ ذلك الحين، يحدث نونيز فيسنتي ضجة في عالم الطيران، ويجري مفاوضات مع شركات الطيران الشهيرة وشركات تصنيع المقاعد.
وحصل على بعض الاستثمارات الضخمة التي سمحت له بتطوير المشروع.
لكن في حين أن البعض يتعجب من ابتكار نونيز فيسنتي، فإن البعض الآخر يتساءل قلقًا بشأن مسألة رهاب الأماكن المغلقة وخصوصًا أن الجلوس تحت راكبٍ آخر سيكون أسوأ، وليس أفضل، من الإعداد الحالي لمقاعد الدرجة السياحية داخل الطائرة.
وقال نونيز فيسنتي، لـCNN من مدينة هامبورغ بألمانيا، حيث يعرض تصميمه لأول مرة في معرض التصاميم الداخلية للطائرات (AIX) لعام 2022، إنه يستفيد من الاستماع إلى النقاد، والتعليقات السلبية، أكثر من الاستماع إلى تلك الجيدة والإطراء.
ونظرًا لكون تصميمه يستهدف المسافر اليومي، يؤكد نونيز فيسنتي على أنه حريص على الإصغاء لما يقوله المسافرون المحتملون، سواء كان ذلك تعليقًا إيجابيًا أو سلبيًا.
وأوضح: «هدفي من وجودي هنا تغيير مقاعد الدرجة السياحية لما يقع في صالح البشرية، أو لجميع الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع ثمن تذاكر باهظة الثمن».
ومن المقرر أن يتلقى الشاب البالغ من العمر 21 عامًا المزيد من التعليقات هذا الأسبوع، إذ يعرض نموذجًا أوليًا شاملًا لتصميمه لأول مرة في معرض «AIX»، أحد أكبر معارض الطيران في العالم.
وحرصت CNN على اختبار المقعد للتعرّف على ما قد يكون عليه الحال عند الجلوس عليه في مقصورة طائرة ذات مستويين.
وصمم نونيز فيسنتي النموذج الأولي من المقصورة بسلم من درجتين يستخدمه الراكب للوصول إلى المستوى الأعلى.
ورغم أنه يتطلب الحذر، لكن بمجرد الوصول إلى المقعد، يمكن للراكب أن يشعر بالراحة في المساحة المتاحة له، إذ هناك متسع كبير لمد الساقين.
ورغم أن النموذج الأولي من المقاعد لا يتحرك، إلا أن المقاعد أُعدّت في وضعيات مختلفة للإشارة إلى كيفية الاستلقاء عليها.
ويلغي التصميم وجود خزانة الأمتعة العلوية، وبدلاً من ذلك، صمم نونيز فيسنتي مساحة بين المستويين العلوي والسفلي لتستقبل أمتعة الركاب داخل المقصورة.
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