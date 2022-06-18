الكويت تحظر نشر أو بث أي مناشدات في الصحف لأمير البلاد وولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الإعلام والثقافة الكويتي د.حمد روح الدين، قرارًا وزاريًّا بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2016، بشأن حظر ونشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها.

وبحسب صحيفة “القبس”، جاء في المادة الأولى من القرار: “تضاف مادة رابعة مكرر للقرار الوزاري نصها الآتي: يُحظر نشر أو بث أي مناشدات أو نحوها في الصحف، تُوَجه إلى الأمير أو ولي العهد أو نائب الأمير”.

ونص القرار على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المزمع إصدارها غدًا الأحد.

وصدر قراران إداريان من قِبَل الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بشأن إلغاء ترخيص وسيلتين إعلاميتين إلكترونيتين، بناء على طلب المرخص له، تطبيقًا لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.