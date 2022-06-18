محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الإعلام والثقافة الكويتي د.حمد روح الدين، قرارًا وزاريًّا بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2016، بشأن حظر ونشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها.
وبحسب صحيفة “القبس”، جاء في المادة الأولى من القرار: “تضاف مادة رابعة مكرر للقرار الوزاري نصها الآتي: يُحظر نشر أو بث أي مناشدات أو نحوها في الصحف، تُوَجه إلى الأمير أو ولي العهد أو نائب الأمير”.
ونص القرار على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المزمع إصدارها غدًا الأحد.
وصدر قراران إداريان من قِبَل الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بشأن إلغاء ترخيص وسيلتين إعلاميتين إلكترونيتين، بناء على طلب المرخص له، تطبيقًا لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تحظر نشر أو بث أي مناشدات في الصحف لأمير البلاد وولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.