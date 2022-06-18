محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، حريقًا اندلع في مستودعين بحي المشاعل. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “مدني الرياض” يُخمد حريقًا في حي المشاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.