اخبار الخليج – هيئة الثقافة تطلق مبادرة «الحرفي الصغير»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الحرفيّ‭ ‬الصغير‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬برنامجٍ‭ ‬صيفي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجسرة‭ ‬للحرف‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭. ‬ويختص‭ ‬البرنامج‭ ‬بدروس‭ ‬تعليم‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬التراث‭ ‬دعماً‭ ‬لجهود‭ ‬إحياء‭ ‬الحرف‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬وبمعدل‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الاسبوع،‭ ‬ينخرط‭ ‬الصغار‭ ‬بين‭ ‬الأعمار‭ ‬7‭ ‬و12‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬الحرف‭ ‬البحرينية‭. ‬وتشتمل‭ ‬تلك‭ ‬الورش‭ ‬على‭ ‬الفخار،‭ ‬صناعة‭ ‬الصناديق‭ ‬المبيّتة،‭ ‬وسفّ‭ ‬الخوص،‭ ‬والنقش‭ ‬على‭ ‬الجبس‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أهم‭ ‬الحرف‭ ‬الرائجة‭ ‬اليوم‭. ‬

ويعد‭ ‬هذ‭ ‬البرنامج‭ ‬أول‭ ‬مبادرة‭ ‬مختصّة‭ ‬بتعليم‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية،‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬الحرفيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجسرة‭ ‬للحرف‭. ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬خاصّة‭ ‬تقدّم‭ ‬أساسيات‭ ‬الحرف‭ ‬التقليديّة‭ ‬بطريقة‭ ‬مبسطّة‭ ‬للأطفال‭ ‬والناشئة،‭ ‬وتهتم‭ ‬بتعليم‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬الحرف‭ ‬والمواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬والمنتجات‭ ‬التقليدية‭. ‬ويقام‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬‮«‬الحرفيّ‭ ‬الصغير‮»‬‭ ‬في‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحيّة‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬لتعلّم‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والجميل‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬سيحصل‭ ‬الطفل‭ ‬المشارك‭ ‬على‭ ‬منتج‭ ‬صنعه‭ ‬يدوياً‭ ‬كسفرة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الخوص،‭ ‬وصندوق‭ ‬مبيّت‭ ‬صغير،‭ ‬ولوحة‭ ‬منقوشة‭ ‬بالجبس‭ ‬ووعاء‭ ‬من‭ ‬الفخار‭. ‬

‭ ‬والتسجيل‭ ‬مفتوح‭ ‬الآن‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬على‭ ‬www.culture.gov.bh‭. ‬‭ ‬