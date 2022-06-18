محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة البحرين للثقافة عن إطلاق مبادرة «الحرفيّ الصغير»، والتي تبدأ في برنامجٍ صيفي في مركز الجسرة للحرف في شهر يوليو 2022. ويختص البرنامج بدروس تعليم الحرف اليدوية وتعزيز مفهوم التراث دعماً لجهود إحياء الحرف التقليدية في البحرين، وعلى مدار أربعة أسابيع وبمعدل يومين في الاسبوع، ينخرط الصغار بين الأعمار 7 و12 سنة في البرنامج المكون من ورش عمل تركز على جوانب الحرف البحرينية. وتشتمل تلك الورش على الفخار، صناعة الصناديق المبيّتة، وسفّ الخوص، والنقش على الجبس وهي من ضمن أهم الحرف الرائجة اليوم.
ويعد هذ البرنامج أول مبادرة مختصّة بتعليم الحرف اليدوية، ويشرف على تنفيذ البرنامج مجموعة من الأساتذة الحرفيين العاملين في مركز الجسرة للحرف. وهو عبارة عن مساحة خاصّة تقدّم أساسيات الحرف التقليديّة بطريقة مبسطّة للأطفال والناشئة، وتهتم بتعليم معلومات عن تاريخ الحرف والمواد المستخدمة والمنتجات التقليدية. ويقام البرنامج الصيفي «الحرفيّ الصغير» في شهري يوليو وأغسطس في الفترة الصباحيّة وذلك لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الأطفال لتعلّم الحرف اليدوية البحرينية، والجميل بأنه في ختام البرنامج سيحصل الطفل المشارك على منتج صنعه يدوياً كسفرة مصنوعة من الخوص، وصندوق مبيّت صغير، ولوحة منقوشة بالجبس ووعاء من الفخار.
والتسجيل مفتوح الآن وحتى نهاية الشهر على موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار على www.culture.gov.bh.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - خلال مؤتمر صحافي لهيئة الثقافة غدًا الأحد.. الإعلان عن برنامج مهرجان صيف البحرين لهذا العام
- اخبار الخليج - وزير العمل يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة
- ازدحام مروري على جسر الشيخ خليفة بن سلمان بإتجاه المنامة إثر حادث بين عدة مركبات
- شراكة مجتمعية بين بلدية المنجور وبنك التنمية الاجتماعية
- وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو يكشف عن خلطته السحرية لخسارة الوزن
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – هيئة الثقافة تطلق مبادرة «الحرفي الصغير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.