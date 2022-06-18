محمد بن مسعود - الدمام - تنظّم هيئة البحرين للثقافة والآثار يوم غد الأحد، الموافق 19 يونيو 2022م مؤتمراً صحفياً في متحف البحرين الوطني الساعة 12:00 ظهراً تعلن خلاله عن برنامج مهرجان صيف البحرين في نسخته الرابعة عشرة بشعار «صيف البحرين، ذهب للعين».
ويقام مهرجان صيف البحرين هذا العام بطريقة مغايرة ما بين 11 و31 يوليو 2022م يومياً من الساعة 5:00 وحتى 9:00 مساءً في كل من متحف البحرين الوطني، مركز الفنون والصالة الثقافية. ويتضمن المهرجان برنامجاً مكثّفاً من النشاط الثقافي يشمل سلسلة من ورش العمل، وبرنامجاً مشوّقاً من العروض والفعاليّات الفنيّة والترفيهيّة المباشرة على خشبة الصالة الثقافيّة، بالإضافة إلى تشكيلةٍ من المطاعم المتنقّلة ومسابقة نجم نخول وغيرها الكثير، ليحظى الزوّار من جميع الأعمار بأوقاتٍ ممتعة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – خلال مؤتمر صحافي لهيئة الثقافة غدًا الأحد.. الإعلان عن برنامج مهرجان صيف البحرين لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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