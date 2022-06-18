اخبار الخليج – خلال مؤتمر صحافي لهيئة الثقافة غدًا الأحد.. الإعلان عن برنامج مهرجان صيف البحرين لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - تنظّم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد،‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحفياً‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬ظهراً‭ ‬تعلن‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬مهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬صيف‭ ‬البحرين،‭ ‬ذهب‭ ‬للعين‮»‬‭. ‬

ويقام‭ ‬مهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بطريقة‭ ‬مغايرة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و31‭ ‬يوليو‭ ‬2022م‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬00‭ ‬وحتى‭ ‬9‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬مركز‭ ‬الفنون‭ ‬والصالة‭ ‬الثقافية‭. ‬ويتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬برنامجاً‭ ‬مكثّفاً‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬الثقافي‭ ‬يشمل‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬وبرنامجاً‭ ‬مشوّقاً‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والفعاليّات‭ ‬الفنيّة‭ ‬والترفيهيّة‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافيّة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلةٍ‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬المتنقّلة‭ ‬ومسابقة‭ ‬نجم‭ ‬نخول‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير،‭ ‬ليحظى‭ ‬الزوّار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬بأوقاتٍ‭ ‬ممتعة‭.‬