اخبار الخليج – وزير العمل يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، المدير الإقليمي للشرق والأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، السيدة كارميلا جودو، بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين.
وخلال اللقاء استعرض حميدان الجهود التي بذلتها حكومة مملكة البحرين في المحافظة على استقرار سوق العمل خلال فترة جائحة كرونا كوفيد 19، والمبادرات التي تم تنفيذها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وما تم من جهود حكومية ووطنية للحفاظ على استقرار سوق العمل وتجاوز الآثار المترتبة عليها، حيث ساهمت تلك الجهود في الحد من التسريحات العمالية، وضمنت توفير المزيد من الوظائف النوعية في سوق العمل.
وأوضح حميدان أبرز المبادرات التي قامت بها مملكة البحرين لحماية القوى العاملة خلال فترة جائحة كوفيد-19 والإجراءات التي قامت بها لضمان توفير بيئة العمل الصحية والآمنة والحياة الكريمة لكافة الأفراد والمقيمين في مملكة البحرين، مؤكداً حرص المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على ضمان رعاية حقوق الأفراد والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن تعزيز التزام البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تجاوزت الآثار السلبية للجائحة على سوق العمل والمجتمع من خلال ضمان استقرار القوى العاملة في الشركات، من خلال حزمة من المبادرات التي نفذتها، مشيراً إلى نظم الحماية الاجتماعية في المملكة والذي ساهم بشكل فعال في حماية الأفراد والأسر من انعدام الدخل وضمان استمرار المستوى اللائق من المعيشة.
وأشار وزير العمل إلى الانجازات التي نفذتها البحرين في إطار تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة( حكومة، أصحاب عمل، عمال )، إلى جانب جهودها في تطوير الحوار الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة ونمو سوق العمل، فضلاً عن العديد من برامج توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية، والتركيز على ما تتمتع به البحرين من فرص استثمارية جاذبة ومولدة للوظائف، خاصة مع اطلاق الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي، مشيراً الى ما تزخر به من تشريعات عمالية متطورة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
من جانبها، أشادت السيدة كارميلا جودو بكافة الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين خلال فترة الجائحة، مثنية على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على حقوق القوى العاملة ومكافحة التمييز. كما أثنت السيدة جودو على تصدر المملكة للفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهة بالشراكة الفاعلة بين البحرين والمنظمة الدولية للهجرة، معربه عن تطلع المنظمة إلى تعزيز التعاون الفني مع مملكة البحرين بما يتيح لكافة الدول الأعضاء في المنظمة الاستفادة من الإجراءات التي تقوم بها في مجال حفظ استقرار سوق العمل وضمان الحقوق الأساسية في العمل لكافة الأفراد.
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