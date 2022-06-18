اخبار الخليج – وزير العمل يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشرق‭ ‬والأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬بالمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬السيدة‭ ‬كارميلا‭ ‬جودو،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارتها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعرض‭ ‬حميدان‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كرونا‭ ‬كوفيد‭ ‬19،‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حكومية‭ ‬ووطنية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتجاوز‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التسريحات‭ ‬العمالية،‭ ‬وضمنت‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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وأوضح‭ ‬حميدان‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحماية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الصحية‭ ‬والآمنة‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لكافة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬رعاية‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاوزت‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للجائحة‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمان‭ ‬استقرار‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الشركات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬نظم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الدخل‭ ‬وضمان‭ ‬استمرار‭ ‬المستوى‭ ‬اللائق‭ ‬من‭ ‬المعيشة‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الانتاج‭ ‬الثلاثة‭( ‬حكومة،‭ ‬أصحاب‭ ‬عمل،‭ ‬عمال‭ )‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬ونمو‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬توظيف‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬جاذبة‭ ‬ومولدة‭ ‬للوظائف،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬اطلاق‭ ‬الحكومة‭ ‬لخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تشريعات‭ ‬عمالية‭ ‬متطورة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬السيدة‭ ‬كارميلا‭ ‬جودو‭ ‬بكافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة،‭ ‬مثنية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬ومكافحة‭ ‬التمييز‭. ‬كما‭ ‬أثنت‭ ‬السيدة‭ ‬جودو‭ ‬على‭ ‬تصدر‭ ‬المملكة‭ ‬للفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬حول‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬منوهة‭ ‬بالشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬معربه‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لكافة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حفظ‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لكافة‭ ‬الأفراد‭.‬