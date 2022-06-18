شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يوجه بفرش جامع الملك فهد بالطائف بالسجاد الفاخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • جولة في أحد أكبر المعالم في الطائف ضمن الزيارات التفقدية استعدادا للحج

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بإطلاق أكبر مشروع لفرش جامع الملك فهد ــ رحمه الله ــ بمحافظة الطائف بالكامل والذي تزيد مساحته الاجمالية على 12 الاف متر مربع بالسجاد الفاخر وبمواصفات عالمية، كما شمل التوجيه الذي أصدره الوزير توريد وتركيب قواطع زجاجية لترشيد استهلاك الكهرباء بالجامع، وإطالة عمر السجاد غير المستخدمة وإطالة العمر الافتراضي لوحدات الإنارة مما يحقق كفاءة الإنفاق .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمحافظة الطائف يوم أمس الأول لتفقد قطاعات الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن من المواقيت والمساجد التي تقع في طريق الحجاج القادمين للحج من المنافذ البرية تماشياً مع التوجيهات السامية التي تنفذها الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

كما اطلع الوزير " آل الشيخ " على المشاريع الجديدة التي طالت الجامع وهي مشروع تكييف المسجد بعدد 30 وحدة تكييف بقدرة 25 ألف طن لكل وحدة، و مشروع تطوير وتحسين الارصفة والساحات الخارجية للمسجد، و مشروع توريد وتركيب رخام فاخر في كافة الساحات الداخلية للمسجد، و مشروع تغيير النظام الصوتي للمسجد .

وعلى هامش الجولة التي شملت محافظة الطائف التقى معاليه بمشرفي ومهندسي الصيانة والتشغيل واستمع لمتطلباتهم والخطط التشغيلية، موجهًا بمضاعفة الجهد ومتابعة العمل على مدار الساعة وزيادة عدد المراقبين والمراقبات ومشرفي الصيانة والتشغيل وتوفير كل المتطلبات لتلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية قام بجولة على ميقاتي وادي محرم وقرن المنازل ومرافق الميقاتين واطمأن على اكتمال الخدمات وجاهزيتها لاستقبال الحجاج، كما اطلع على خطة سير العمل في تفويج الزوار وتنظيم حركة السير وتهيئة المرافق الخدمية بالمواقيت والكونترات الخاصة بالتوعية والشاشات الإلكترونية.

رافق معالي وزير الشؤون الإسلامية ــ خلال جولته التفقدية ــ عدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم بديوان الوزارة وفرعها بمكة المكرمة، وعدد من مهندسي الصيانة والتشغيل بالفرع والشركات والمؤسسات العاملة في المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة.