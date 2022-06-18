وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو يكشف عن خلطته السحرية لخسارة الوزن

محمد بن مسعود - الدمام - كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو،‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العربية‮»‬،‭ ‬الطريقة‭ ‬السحرية‭ ‬التي‭ ‬مكنته‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭.‬

وقال‭ ‬بومبيو‭ ‬إنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اتباع‭ ‬الأسلوب‭ ‬القديم،‭ ‬حيث‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الخبز‭ ‬والباستا‭ ‬والأرز‭ ‬وكل‭ ‬وجبات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الشهية،‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬قربه‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترمب،‭ ‬الشهير‭ ‬بحبه‭ ‬للوجبات‭ ‬السريعة،‭ ‬وربما‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬القرب‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬زيادة‭ ‬وزنه‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬ضحك‭ ‬بومبيو‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬صحيحاً،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬التحدي‭ ‬هو‭ ‬لمايك‭ ‬بومبيو‭ ‬وليس‭ ‬لأي‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭.‬

وأضاف‭ ‬بومبيو‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬والحلويات‭.. ‬كما‭ ‬ينقصني‭ ‬الانضباط‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أفضل‭.‬