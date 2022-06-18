وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو يكشف عن خلطته السحرية لخسارة الوزن

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، في حوار مع «العربية»، الطريقة السحرية التي مكنته من خسارة الوزن بشكل ملحوظ.
وقال بومبيو إنه تمكن من خسارة الوزن عن طريق اتباع الأسلوب القديم، حيث توقف عن تناول الخبز والباستا والأرز وكل وجبات الشرق الأوسط الشهية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أكبر.
وعند سؤاله عن قربه من الرئيس السابق دونالد ترمب، الشهير بحبه للوجبات السريعة، وربما أن ذلك القرب هو سبب زيادة وزنه في السابق، ضحك بومبيو وقال إن ذلك ليس صحيحاً، لأن ذلك التحدي هو لمايك بومبيو وليس لأي أحد آخر.
وأضاف بومبيو: «أنا أحب الوجبات السريعة والحلويات.. كما ينقصني الانضباط»، مشيراً إلى أنه الآن في حال أفضل.
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