اخبار الخليج – مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية والعقيد تشارك في أعمال الملتقى الإقليمي السادس للمرأة العربية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - شارك‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشرطة‭ ‬النسائية‭ ‬برئاسة‭ ‬العميد‭ ‬منى‭ ‬علي‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشرطة‭ ‬النسائية‭ ‬والعقيد‭ ‬مريم‭ ‬البردولي‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬رعاية‭ ‬الأحداث‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الملتقى‭ ‬الإقليمي‭ ‬السادس‭ ‬للمرأة‭ ‬العربية‭ ‬2022‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كوفيد‭ ‬19‮»‬‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬نهيان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وزير‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ .‬

ويسعى‭ ‬الملتقى‭ ‬،‭ ‬لتدعيم‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬وشراكتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مسؤولية‭ ‬مجتمعية‭ ‬وتنموية‭ ‬شاملة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬لأهل‭ ‬الاختصاص‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬ارتباطا‭ ‬بحياة‭ ‬الناس‭ ‬وتوجيه‭ ‬النمو‭ ‬نحو‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والاستدامة‭ ‬،‭ ‬وتسريع‭ ‬العمل‭ ‬سعياً‭ ‬لتعزيز‭ ‬السعادة‭ ‬والرفاهية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬،‭ ‬وللتأكيد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬استدامة‭ ‬دون‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬للنساء‭ ‬کرائدات‭ ‬أساسيات‭ ‬للتغيير‭ ‬الإيجابي،‭ ‬ولا‭ ‬تنمية‭ ‬دون‭ ‬مسؤولية،‭ ‬ولا‭ ‬توافق‭ ‬بدون‭ ‬تسامح‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الملتقى‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشرطة‭ ‬النسائية‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬بدرع‭ ‬التميز‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ .‬