اخبار الخليج – مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية والعقيد تشارك في أعمال الملتقى الإقليمي السادس للمرأة العربية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - شارك وفد من الإدارة العامة للشرطة النسائية برئاسة العميد منى علي عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية والعقيد مريم البردولي رئيس مركز رعاية الأحداث ، في أعمال الملتقى الإقليمي السادس للمرأة العربية 2022 بعنوان «التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية ما بعد كوفيد 19» ، والذي أقيم في إمارة دبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .
ويسعى الملتقى ، لتدعيم دور المرأة وشراكتها في تحقيق مسؤولية مجتمعية وتنموية شاملة ، كما يعتبر فرصة لأهل الاختصاص لمناقشة القضايا الأكثر ارتباطا بحياة الناس وتوجيه النمو نحو الإنتاجية والاستدامة ، وتسريع العمل سعياً لتعزيز السعادة والرفاهية على كافة الأصعدة ، وللتأكيد أنه لا استدامة دون دور فاعل للنساء کرائدات أساسيات للتغيير الإيجابي، ولا تنمية دون مسؤولية، ولا توافق بدون تسامح.
وفي ختام الملتقى ، تم تكريم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية ضمن عدد من الشخصيات المشاركة في الملتقى بدرع التميز المقدم من مجلس المرأة العربية .
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