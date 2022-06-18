تحطم مقاتلة من طراز إف-14 في وسط إيران

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء أن مقاتلة من طراز إف-14 تحطمت في إقليم أصفهان في وسط البلاد اليوم السبت بعد عطل فني.
وأضافت أن الطيار ومساعده نجحا في القفز بمقعديهما من الطائرة بسلام وأصيبا بجروح بسيطة فحسب.
وقالت الوكالة “تعرضت مقاتلة تابعة للقوات الجوية من طراز إف-14 لعطل فني أثناء مهمة هذا الصباح بينما كانت تهبط في قاعدة بابائي في أصفهان”.
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