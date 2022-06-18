«الصحة» تعلن تسجيل 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 831 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 804 حالات، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 783,907 حالات، من بينها 9824 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 764,898 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9185 حالة.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (376)، الدمام (109)، جدة (104)، الهفوف (44)، مكة (23).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (292)، جدة (140) ، الدمام (88) ، الهفوف (38)، مكة (36).