دولة عربية تسجّل أعلى درجتي حرارة في العالم.. تعرّف إليها

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت‭ ‬مدينة‭ ‬الفهود‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬بالعالم،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬مدن،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬رصده‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬EldoradoWeather‮»‬‭ ‬المتخصص‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬EldoradoWeather‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬49‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الفهود‭ ‬العمانية،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬فوق‭ ‬الأرض،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبعتها‭ ‬منطقة‭ ‬قرن‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحرارة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬الحرارة‭ ‬فيها‭ ‬48‭.‬8‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وتبعتها‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬مدن‭ ‬عربية‭ ‬كالآتي‭: ‬‮«‬

‭- ‬صفی‌‭ ‬آباد‭ ‬‮«‬دزفول‭- ‬إيران‮»‬‭: ‬48‭.‬8‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

‭- ‬البصرة‭ – ‬الحسين‭ ‬‮«‬العراق‮»‬‭: ‬48‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

‭- ‬بهلا‭ ‬‮«‬سلطنة‭ ‬عمان‮»‬‭: ‬48‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬