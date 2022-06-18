هطول أمطار رعدية على 4 محافظة في مكة حتى هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة هطول أمطار رعدية من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أن المحافظات التي ستتعرض لهطول أمطار هي الطائف وأضم والعرضيات وميسان.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على جميع مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ونوه إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، حيث يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم ونجران.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط من البحر الأحمر، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط.

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ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج.