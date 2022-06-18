“النمر” يكشف عن أشد الأعداء لعضلة “القلب”

محمد بن مسعود - الدمام - كشف استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور خالد النمر عن أشد الأعداء لعضلة القلب.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الحزن العدو اللدود للقلب، لكونه يرفع الضغط، يرفع نبضات القل، يزيد من تركيز عوامل تخثر الدم ويرفع الكورتيزول ، ويقلل كفاءة النوم.
على جانب آخر، وجه “النمر” نصيحة لمرضى القلب بالابتعاد عن القورو (جوز الزنج) لأن فيه تركيزات عاليه3منشطات أحدها الكافيين ويرفع الضغط ونبضات القلب ويسبب الأرق، وسرعة الانفعال.
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