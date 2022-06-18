عانى العطش وعلقت مركبته في الرمال .. العثور على مفقود حفر الباطن (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن العثور على مفقود حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وهو بصحة جيدة، بعد أن علقت مركبته في الرمال وعانى العطش وفشل في تحديد موقعه بالصحراء.

وأوضح فريق إنجاد –عبر تويتر- أنه ورد للفريق بلاغ من الجهات الأمنية، عن شخص تائه في الصحراء بالقرب من حفر الباطن.

وأضاف الفريق البحثيي، أن المفقود اتصل بالجهات الأمنية، يستنجد بأنه عطشان ومركبته عالقة بالرمال ولا يستطيع تحديد موقعه.

وعلى الفور، انطلق أعضاء فريق إنجاد للبحث عنه، وبعد وقت من البحث تم العثور عليه وهو بصحة طيبة، من قبل فارس الفريق «مبارك بن رحيل العنزي»،

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وكان فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أعلن يوم السبت الماضي (11 يونيو 2022) العثور على مفقود حرض بالأحساء في المنطقة لشرقية، وهو بصحة جيدة، وذلك بعد غيابه لمدة يومين في الصحراء بدون طعام.

ونشر فريق إنجاد –عبر تويتر- مقطعًا مصورًا للحطة العثور على مفقود حرض، بجوار سيارته في الصحراء، والذى لهج لسانه بشكر الله، عقب العثور عليه.