محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تحت عنوان “تفوق بوعيك”، نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات فيديو توعوياً للطلاب خلال فترة الاختبارات. وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”: “أبناؤنا الأعزاء.. أنتم مقبلون على فترة الاختبارات، التي تتطلب منكم الجد والاجتهاد”. وأضافت موجّهة نصائحها لأولياء الأمور: “عزيزي ولي الأمر.. متابعة الأبناء خلال فترة الاختبارات تجنّبهم المغريات المسيئة التي قد تستهدفهم هذه الفترة”. وأشارت في الفيديو التوعوي، إلى أن الاستذكار الجيد والمراجعة الوافية والنوم الكافي ليلة الاختبار مهمة جداً للطلاب، لكن اللجوء للعقاقير الطبية والمنبهات بداعي أنها تساعد على التركيز الزائد له أضرار كبيرة على الطلاب.

كانت هذه تفاصيل خبر “تفوق بوعيك”.. رسالة من “مكافحة المخدرات” للطلاب والآباء قُبيل الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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