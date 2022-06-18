الرئيس الأمريكي يتوقع حدوث فوضى في القارة الأوربية.. ويكشف السبب

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتوقع حدوث فوضى عارمة في أوروبا.

وأكد في حديث مع “الاسوشيتد برس”، أن هذه الفوضى سوف تحدث إذا ما واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوغل في القارة.

وأضاف أنه كان يجب أن نتصدى للهجوم الروسي رغم التداعيات علينا.