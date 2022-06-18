هل يمكن تغيير المرافق بالحج بعد إعلان نتائج القرعة؟.. الحج والعمرة تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسارات بشأن مدى إمكانية تغيير المرافق للمُتقدم الرئيسي للحج بعد إعلان نتائج القرعة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للحاج المترشح إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو بإلغائه، لكن لا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين.

وكانت “الحج والعمرة”، أعلنت مؤخراً نتائج القرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة، عقب الانتهاء من فرز وترشيح الحجاج.