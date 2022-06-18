“متحدث الإحصاء” يكشف عقوبة من امتنع عن المشاركة في التعداد السكاني (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

أوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، العقوبات المنتظرة بحق من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة في التعداد السكاني.

وقال “الدخيني” في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية” : “إذا كان هناك بعض الامتناع عن تقديم البيانات فيتم تقديم الإنذارات ويليها استكمال الإجراءات لإيقاع العقوبات التي تتراوح في مجملها إلى 500 ريال كعقوبة مالية.

وأضاف أما في حال إعاقة عمل الباحث في التعداد السكاني فإنه بمثابة إعاقة عمل موظف حكومي، وفي هذه الحالة يتم إيقاع عقوبة تصل إلى السجن.