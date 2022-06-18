بنك البحرين الوطني شريك رئيسي لمنتدى الإرشاد الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬اليوم‭ ‬منتدى‭ ‬الإرشاد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬انضمام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لنسخة‭ ‬2022‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬البنك‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المنتدى‭ ‬بنسختيه‭ ‬السابقتين‭ ‬2019‭ ‬و‭ ‬2021،‭ ‬وسيتعاون‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬للمنتدى‭ ‬لتنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬مهمة‭ ‬أخرى‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬مسار‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للخبراء‭ ‬ومساعدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬أهداف‭ ‬تنمية‭ ‬كفاءاتها‭ ‬البشرية‭. ‬وستلتئم‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حضوريا‭ ‬وعن‭ ‬بُعد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭.‬

مع‭ ‬تسخير‭ ‬خبراته‭ ‬ونجاحاته‭ ‬المتراكمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإرشاد،‭ ‬سينضم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لبيت‭ ‬الخبرة‭ ‬الخاص‭ ‬بالمنتدى‭ ‬Think Tank‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬مجموعة‭ ‬استشارية‭ ‬يتم‭ ‬تشكيلها‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬لتصميم‭ ‬الأجندة‭ ‬وضمان‭ ‬تغطية‭ ‬الموضوعات‭ ‬ومحاور‭ ‬النقاش‭ ‬الملحة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬سيتطرق‭ ‬إليها‭ ‬المنتدى‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬استمرار‭ ‬تعليم‭ ‬وتوعية‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬بأهمية‭ ‬الإرشاد‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬بحث‭ ‬الآثار‭ ‬المستمرة‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬وتقدم‭ ‬المسار‭ ‬المهني،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬وكيف‭ ‬يستعد‭ ‬المرشدين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬المهمة‭. ‬

وسيحتضن‭ ‬المنتدى‭ ‬مجدّداً‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬المرموقين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬بحضور‭ ‬مشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬وكانت‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬قد‭ ‬استضافت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والإرشاد‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مدراء‭ ‬تنفيذيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬حضوريا‭ ‬وأونلاين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬جان‭ ‬كريستوف‭ ‬دوراند‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بدعم‭ ‬منتدى‭ ‬الإرشاد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬لقد‭ ‬حافظنا‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬منذ‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الأولى‭ ‬للمنتدى‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الإرشاد‭ ‬كوسيلة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬لها‭ ‬انعكاساتها‭ ‬الايجابية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعلى‭ ‬البنك‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بمرور‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إطلاقنا‭ ‬بنجاح‭ ‬برنامج‭ ‬الإرشاد‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬حتى‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬لمنتدى‭ ‬تفاعلي‭ ‬آخر‭ ‬يجمع‭ ‬خبراء‭ ‬الإرشاد‭ ‬والتطوير‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققناه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ومناقشة‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الإرشاد‭ ‬لمخاطبة‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬التدريبية‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬نكرس‭ ‬جل‭ ‬جهودنا‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وصقلها‭ ‬للسنوات‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أضافت‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‮»‬‭ ‬مؤسس‭ ‬ومنظم‭ ‬المنتدى‭: ‬‮«‬تغمرنا‭ ‬السعادة‭ ‬بإعلاننا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬للمنتدى‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مشاركتهم‭ ‬معنا‭ ‬ودعمهم‭ ‬للمنتدى‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬الأولى‭ ‬قيّمة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬وعي‭ ‬متزايد‭ ‬بالإرشاد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بمساهمتهم‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬ثالثة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ادارتهم‭ ‬العليا‭ ‬وخبراء‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬شركائنا،‭ ‬جاري‭ ‬التحضير‭ ‬الآن‭ ‬لحدث‭ ‬ديناميكي‭ ‬آخر‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الإرشاد‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬التنمية‭ ‬الاحترافية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬