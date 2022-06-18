بنك البحرين الوطني شريك رئيسي لمنتدى الإرشاد الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن اليوم منتدى الإرشاد الشرق الأوسط عن انضمام بنك البحرين الوطني لنسخة 2022 كشريك رئيسي للعام الثالث على التوالي، حيث ساهم البنك بلعب دور استراتيجي في نجاح المنتدى بنسختيه السابقتين 2019 و 2021، وسيتعاون عن كثب مع اللجنة التنظيمية للمنتدى لتنظيم فعالية مهمة أخرى تهدف الى دعم مسار التطور الوظيفي للخبراء ومساعدة المؤسسات على مواكبة أهداف تنمية كفاءاتها البشرية. وستلتئم فعاليات المنتدى مرة أخرى في مملكة البحرين حضوريا وعن بُعد في شهر ديسمبر 2022.
مع تسخير خبراته ونجاحاته المتراكمة في مجال الإرشاد، سينضم بنك البحرين الوطني لبيت الخبرة الخاص بالمنتدى Think Tank والذي يعتبر بمثابة مجموعة استشارية يتم تشكيلها كل عام لتصميم الأجندة وضمان تغطية الموضوعات ومحاور النقاش الملحة. ومن بين الموضوعات التي سيتطرق إليها المنتدى هذه السنة استمرار تعليم وتوعية الكوادر البشرية بأهمية الإرشاد ومدى تأثيره على التدريب في الجيل الجديد من قادة الأعمال، اضافة الى بحث الآثار المستمرة لجائحة كورونا (كوفيد-19) على أهداف التدريب والتطوير وتقدم المسار المهني، الى جانب الاستدامة وتغير المناخ وكيف يستعد المرشدين والمؤسسات لمواجهة التحديات والفرص المهمة.
وسيحتضن المنتدى مجدّداً نخبة من المتحدثين المرموقين على مستوى المنطقة والعالم بحضور مشاركين من مختلف القطاعات. وكانت النسخة السابقة من المنتدى قد استضافت أكثر من 300 خبير في الموارد البشرية والإرشاد الى جانب مدراء تنفيذيين من مختلف القطاعات حضوريا وأونلاين.
وبهذه المناسبة، صرح جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني بالقول: «نحن مسرورون بدعم منتدى الإرشاد الشرق الأوسط كشريك رئيسي للعام الثالث على التوالي. لقد حافظنا على التزامنا منذ الانطلاقة الأولى للمنتدى لتعزيز مكانة الإرشاد كوسيلة بالغة الأهمية لها انعكاساتها الايجابية على الاقتصاد وعلى البنك. ونحن فخورون بمرور 3 سنوات على إطلاقنا بنجاح برنامج الإرشاد الداخلي في البنك والذي شارك فيه حتى الآن ما يقارب 200 شخص من قادة المستقبل حتى انقضاء فترة البرنامج. ونحن نتطلع قدماً لمنتدى تفاعلي آخر يجمع خبراء الإرشاد والتطوير للبناء على ما حققناه من تقدم ومناقشة كيفية استخدام الإرشاد لمخاطبة احتياجات المؤسسات التدريبية والأفراد من الخبراء الذين نكرس جل جهودنا لتطوير مهاراتهم وصقلها للسنوات القادمة».
من جانبها، أضافت زهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة «فين مارك كوميونيكيشنس» مؤسس ومنظم المنتدى: «تغمرنا السعادة بإعلاننا مرة أخرى بنك البحرين الوطني كشريك رئيسي للمنتدى للعام الثالث على التوالي، لقد كانت مشاركتهم معنا ودعمهم للمنتدى منذ انطلاقته الأولى قيّمة للغاية في خلق وعي متزايد بالإرشاد على مستوى المنطقة، ونحن فخورون بمساهمتهم معنا في صياغة قصة نجاح ثالثة هذه السنة. من خلال تعاوننا مع فريق ادارتهم العليا وخبراء الموارد البشرية الى جانب شركائنا، جاري التحضير الآن لحدث ديناميكي آخر سيساعد في نقل الإرشاد الى مركز التنمية الاحترافية على مستوى المنطقة».
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