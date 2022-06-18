هل يجوز رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة؟.. عضو الجمعية الفقهية يحسم الجدل (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أحمد التوم، عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام، أنه لا يزال هناك وصاية اجتماعية يفرضها بعض الأفراد على العلاقات بين الشاب والفتاة.

وأضاف التوم خلال استضافته في برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية» أنه من حق الشاب أن يرى الفتاة قبل الخطبة، لافتًا إلى أن ذلك الحق ثابت بالحديث النبوي.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية وليس في النصوص نفسها.

وأكد أنه لا مشكلة في حديث الشاب والفتاة في مكان عام قبل الخطبة.