«الاستثمار»: لا قيود على الحد الأدنى لرأس المال للمستفيدين من «حملة التستر»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الاستثمار، أنه يحق للمستثمر المستفيد من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، افتتاح فرع جديدة لشركته بعد التصحيح.
وأكدت الوزارة أن ذلك يتم بعد إصدار الترخيص الاستثماري من خلال خدمة تعديل الترخيص إذا كان بنفس النشاط، وفي حال كان النشاط مختلفا يمكنه التقدم بإصدار ترخيص استثماري فرعي آخر.
وحول رأس المال المطلوب لإصدار ترخيص استثماري فرعي، كشفت الوزارة أنه لا توجد قيود على الحد الأدنى لرأس المال للمستفيدين من حملة التستر.
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وبينت أنه بعد تصحيح وضع المنشأة، وتحويلها إلى شركة في ظل وجود فروع لها، يمكن تحويل المؤسسات إلى فروع للشركة وذلك بإضافة الفروع للترخيص الاستثماري إذا كانت على نفس النشاط، أو إصدار ترخيص فرعي بالأنشطة الجديدة وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية، ومن ثم استكمال التعديلات على السجلات لدى وزارة التجارة.
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