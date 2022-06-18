شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش تقارير الأداء السنوية الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مجلس الشورى - عبر الاتصال المرئي - يوم الاثنين القادم، عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية.

وينتظر خلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين التي يعقدها الاثنين القادم أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهات نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1442 / 1443هـ، وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443هـ.

فيما سيناقش المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة تقريرين مقدّمين من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442 / 1443هـ، وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442 / 1443هـ.

ويدرس المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق للعام المالي 1442 / 1443هـ .

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه رأيها وتوصياتها اللازمة بشأن تعديل النظام تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش .

في حين يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن نظام المساهمات العقارية، وذلك بعد إتمام اللجنة دراسة التقرير بشأن مشروع النظام تمهيداً لطرحه على المجلس، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لرأي اللجنة وتوصياتها بشأن ذلك.

وفي ذات السياق، يناقش المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وخلال الجلسة العادية الثالثة والأربعين من الدورة الثامنة لمجلس الشورى التي سيعقدها الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442 / 1443هـ، ووجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1442 / 1443هـ، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام الخطوط الحديدية.

وفي ذات الجلسة سيناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 1442 / 1443 هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها، وتقريرين تقدمت بهما لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وفي شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للسنة المالية 1442 / 1443هـ.