محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت السفارة السعودية في جورجيا نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من جورجيا إلى السعودية لاستكمال علاجها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وكشفت السفارة أنه تم نقل المواطنة أمس (الجمعة) من مدينة تبليسي في جورجيا إلى السعودية، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، متمنية لها الشفاء العاجل.

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في جورجيا: طائرة إخلاء طبي لنقل مواطنة إلى المملكة لاستكمال علاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.