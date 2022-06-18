«ديوان» توقع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جامعة ستراثكلايد

أعلن مركز ديوان، اليوم عن إبرامه لشراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع جامعة ستراثكلايد، لتوفر بذلك للطلبة والموظفين والخريجين الفرصة ليصبحوا جزءًا من المركز في البحرين.

يقع مقر ديوان في قلب ضاحية العدلية بالعاصمة المنامة، بالتحديد في مبنى «ترمينال»، وهو عبارة عن مساحة عمل مشتركة جديدة ومثيرة تعمل كمركز مجتمعي قائم على الأعضاء ليوفر بيئة عمل جذابة. ويقدم ديوان أكثر من مجرد مساحة عمل وقهوة رائعة، حيث يعمل كمركز للتعاون ومشاركة المعرفة والتواصل مع أحدث المرافق التي تتوافق مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى مجموعة من مساحات العمل والمكاتب المرنة والمخصصة.

وبهذه المناسبة، علقت نيتو سوريندران، مدير الموقع في ديوان، بالقول: «تتمتع مملكة البحرين بمكانة ممتازة في عالم الشركات الناشئة، حيث لديها مجتمع مزدهر من رواد الأعمال ونظام بيئي متطور بالكامل، ويعد ديوان جزءًا حيويًا من هذه المنظومة. لقد كانت رؤيتنا دائمًا تتمحور حول تقديم أول مجتمع عمل مشترك مشارك بالكامل في مملكة البحرين، يعمل كمساحة داعمة لرواد الأعمال وأولئك الذين يسعون إلى العمل بشكل مختلف، وهذه الشراكة مع جامعة ستراثكلايد تمكننا من تمكين ورعاية المواهب الشابة والصاعدة في مملكة البحرين.»

من جانبه، صرح إلفين جوزيف، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط بجامعة ستراثكلايد، معلقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، قائلًا: «يسرنا في جامعة ستراثكلايد أن نتعاون مع ديوان في مساحتهم الحيوية للتعاون والمشاركة والتواصل مع رواد الأعمال الرائدين. كجزء من هذه الشراكة الإستراتيجية، سيتمكن طلبة وخريجو جامعة ستراثكلايد من استخدام مرافق ديوان الحديثة كمساحة مجتمعية مناسبة لريادة الأعمال للمشاركة والتعاون.»

إلى ذلك، فقد تمكنت مملكة البحرين من خلق سمعة جيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم كدولة مبتكرة ذات تفكير مستقبلي تدعم النظام البيئي لريادة الأعمال والشركات الناشئة ككل، حيث ازداد عدد الشركات الناشئة في المملكة بمعدل نمو سنوي يقارب 50٪ على مدى السنوات الثلاثة الماضية، وذلك وفقًا لبيانات مجلس التنمية الاقتصادية البحرين.

وتماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرامج الشركات الناشئة، يتمتع رواد الأعمال بالعديد من المزايا الفريدة في مملكة البحرين، فضلاً عن البيئة التنظيمية الجذابة. وقد تم تأسيس ديوان بهدف توفير مساحة متصلة ومرنة وبيئة مزدهرة وديناميكية تساهم في مشاركة الأفكار وتبادل المعرفة والإرشاد والتوجيه للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة العضوية في ديوان قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 40 % منذ افتتاحه في شهر يونيو 2020، وقد ازداد عدد الزوار اليومي إلى 70% من طاقة المركز الاستيعابية. كما يلتزم ديوان بشكلٍ صارم بإرشادات وزارة الصحة لمكافحة تفشي جائحة كوفيد-19 من أجل ضمان سلامة وراحة الأعضاء والزوار، ويقدم حاليًا عرضًا للإيجار مجانًا لمدة ثلاثة أشهر لعقود العضوية السنوية. تبدأ أسعار العضوية من 79 دينارًا بحرينيًا شهريًا، وأسعار اليوم من 7 دينار بحريني.