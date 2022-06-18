بنك HSBC يعين علي خنجي رئيساً لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية خلفا لـشكوفة أصغر

محمد بن مسعود - الدمام - عين بنك HSBC في البحرين، علي خنجي رئيساً لقسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى البنك لقيادة مرحلة جديدة من النمو تركز على إدارة الثروات.

ويأتي علي كخلف لـ شكوفة أصغر التي تقاعدت بعد أن قادت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد لعملاء بنك HSBC البحرين على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وسيجمع علي بين مهام منصبه الحالي كمدير تنفيذي ورئيس لسوق الخدمات المصرفية الخاصة في البحرين إلى جانب مسؤولياته الجديدة لقيادة جميع أنشطة إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لبنك HSBC في البحرين.

وبالتعليق علي ذلك، قال علي:» نرى أن هناك الكثير من الإمكانات لعرض منتجات إدارة الثروة المتاحة لدينا، والتي توفر بدورها أيضاً مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والادخار للعملاء لتنمية محافظ ثرواتهم.»

ولقد فتح HSBC عالماً من الفرص للعملاء في البحرين منذ بداية انطلاق أعماله وعمليات قبل 76 عاماً، وإن سجل تاريخنا الحافل وشبكتنا الدولية واستثماراتنا في مجال أعمال الخدمات المصرفية الرقمية تعتبر من المزايا التنافسية الرئيسية التي نتمتع بها وإننا نتطلع قدماً نحو مرحلة النمو القادمة.»

وتعقيباً على هذا التعيين، قال كريس راسل، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC البحرين: «يتمتع علي بمعرفة واسعة بالسوق المحلي ولسوف تسهم رؤيته في خدمة عملائنا بينما نعمل على تنمية أعمال في مجال إدارة الثروة لدينا. وإن قيادةشكوفة لأعمال الخدمات المصرفية الشخصية على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية قد أوجدت أساساً قوياً لتعزيز مكانة HSBC بشكل أكبر باعتباره الشريك المالي الدولي المفضل لعملائنا في البحرين. ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم إليها بالشكر الجزيل والتقدير عل كل مأ أبدته من إخلاص وتفان في العمل متمنين لها داوم التوفيق.»