خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 6842 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت كوريا الجنوبية 6842 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” اليوم؛ مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونًا و270 ألفًا و481؛ حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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