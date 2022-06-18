محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال إبراهيم الزهراني: إن وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ، لم يتواصل معه بعد قراره تكليف شابّة رئيسة لقسم الإعلام بفرع الوزارة بمكة بدلًا منه، ونقله للعمل في مكتبه بمقر الوزارة.

وأوضح الزهراني لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه يرحب بالعمل في أي منصب في الوزارة، يراه الوزير مناسباً له. وحول ردود الفعل على مواقع التواصل والتي قالت إن زميلته أخذت وظيفته منه، قال الزهراني إنه على الجميع مشاهدة المقطع حتى آخره، وإن ما حدث هو تكريم له لأنه يعمل في مكتب الوزير. وتابع قائلًا، إنه في ذلك اليوم اتصل بوالدته وطلب منها الدعاء له، وإن ما حدث هو استجابة لدعاء الوالدة بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. وكان وزير الشؤون الإسلامية وجّه أثناء افتتاحه فرع الوزارة بمكة، بتكليف شابّة بمنصب رئيس قسم الإعلام، وذلك بعد أن علم أنها حاصلة على بكالوريوس في هذا التخصص، وأن رئيس القسم حاصل على تخصص في الحاسب الآليّ. أخبار قد تهمك من جانبها، قالت « شهد منشي»، إن تكليفها بالمنصب لم يكن بترتيب مسبق، ولكنه جاء من شدة إعجاب وزير الشؤون الإسلامية بعملها والفيديو المرئيّ الذي شاهده، وبدأ يسألها عن تخصصها واسمها وخبراتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعيين سيدة بديلة له.. الزهراني: وزير الشؤون الإسلامية لم يتواصل معي.. وعملي معه تكريم لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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