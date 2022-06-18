شركة خدمات مطار البحرين تُوقع اتفاقية المناولة الأرضية مع خطوط كارغولوكس الجوية الدولية لتوفير خدمات الصيانة لطائراتها

وقّعت شركة خدمات مطار البحرين (باس) اتفاقية المناولة الأرضية مع خطوط كارغولوكس الجوية الدولية، لتزويدها بخدمات صيانة لطائراتها في مطار البحرين الدولي. وتُعد « كارغولوكس» شركة شحن جوي رائدة دوليًا وهي من أكبر الشركات المختصة بهذا المجال على مستوى أوروبا.

وستباشر شركة باس توفير خدمات الصيانة وإصدار شهادات صلاحية العودة للخدمة لطائرات «كارغولوكس» من طراز بوينغ 747، وذلك على مدار عام كامل. وتتمتع شركة خدمات مطار البحرين بسجل حافل في توفير الشهادات التقنية وحلول الصيانة لعدد كبير من شركات الطيران الدولية، وهي حاصلة كذلك على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (إياسا).

وبالحديث حول الاتفاقية الجديدة، صرّح المهندس محمد خليل الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين قائلًا: «نُولي في شركة باس اهتمامًا بالغًا بكافة الخدمات والحلول التي نوفرها لخطوط الطيران وشركات النقل الجوي، ولدينا فريق عمل مُتخصص ومجهّز بكل ما يلزم لضمان انسيابية المهام والأعمال على الدوام. واعتمادًا على هذا النهج، نتابع العمل بجد ونسعى للحفاظ على تميّزنا مع الارتقاء بمكانة شركة خدمات مطار البحرين إلى آفاق ومستويات جديدة. وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، أود التأكيد مجددًا على التزامنا المتواصل بتوظيف كافة مواردنا وخبراتنا لنمنح شركات الطيران وخطوط كارغولوكس الجوية الدولية خدمة رائدة ومتكاملة.»

وتشتمل خدمات الصيانة المقدمة من شركة باس على تنفيذ الفحوصات اللازمة مع إصلاح أي خلل وكذلك استبدال القطع المتضررة بالطائرات ضمن نطاق الترخيص الذي لدى تمتلكه الشركة. وبعد انتهاء الفحص والصيانة، يتم إصدار شهادات اجتياز الفحص الفني مما يتيح للطائرة المغادرة مع التأكد من خلوّها من أيّ خلل.