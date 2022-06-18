اخبار دوليه – انفجار في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول في أحد المعابد إن انفجارا وقع في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم السبت، ولكن لم يتضح بعد إن كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف المسؤول جورنام سينغ لرويترز «كان يوجد نحو 30 شخصا داخل المعبد. لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. حركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل».

ولم يؤكد مسؤولو طالبان وقوع الانفجار.